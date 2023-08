Lancia petardi in curva Nord e provoca la rottura del timpano a un altro tifoso, scatta il daspo.

Il questore di Frosinone Domenico Condello ha firmato il provvedimento di divieto di assistere alle manifestazioni sportive per tre anni nei confronti di un milanese. Questi era giunto a Frosinone per assistere, lo scorso 13 maggio, alla gara con il Genoa, il match della festa promozione per la conquista della serie A da parte dell'undici canarino.

L'uomo è accusato del lancio di petardi in curva Nord. Uno degli artifizi pirotecnici, deflagrando, aveva divelto due seggiolini ed aveva colpito un tifoso presente sugli spalti provocandogli la rottura del timpano. L'autore è stato identificato grazie alle immagini della videosorveglianza dello stadio. Dopo l'attenta visione delle immagini videoregistrate dalle telecamere presenti all'interno dell'impianto sportivo, gli investigatori della polizia di Stato hanno scovato l'autore: per lui si chiudono le porte degli impianti sportivi per tre anni.

Il provvedimento (insieme a quelli a carico dei tifosi del Taranto per l'agguato ai supporters del San Severo basket nell'area di servizio dell'A1 a Castrocielo), all'indomani dell'inizio del campionato di serie A, sono un chiaro segnale che non saranno tollerati comportamenti difformi dalle regole o illegali che possano turbare in qualsiasi modo la tranquillità dello svolgimento delle gare di campionato, così da permettere a tutti i tifosi di godere in piena sicurezza e all'insegna dei valori positivi dello sport dello spettacolo che i propri beniamini riusciranno ad offrire scendendo in campo.