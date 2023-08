Dopo un nuovo intervento da parte della Cisl sui concorsi i banditi dall'Amministrazione Provinciale di Frosinone nel 2022 e rimasti inevasi, non si fa attendere la risposta dell'ente.

«Con riferimento alla nota sindacale della Cisl Pa – si legge in un comunicato della Provincia – si osserva che la pubblica amministrazione, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può sempre prevedere di annullare o revocare bandi selettivi in presenza di diverse valutazioni, sorrette da fondati motivi di pubblico interesse. Nel merito – prosegue – come già comunicato in precedenti note che gli uffici hanno prontamente prodotto agli interessati, il Consiglio provinciale, all'esito della nuova organizzazione della struttura organizzativa ha ritenuto necessario, in ragione della opportunità di demandare le attività inerenti al supporto tecnico e amministrativo per le funzioni di viabilità e di edilizia scolastica, verificare la possibilità di conseguire risparmi, in ragione della scelta di pervenire a una rideterminazione dell'assetto organico, rivedendo altresì, per le suddette sopravvenute nuove esigenze organizzative, la consistenza della programmazione in corso».

L'ente precisa inoltre che le commissioni dei concorsi in questione sono oggetto di recentissima sostituzione per uno dei componenti dimissionari. «In ogni caso – si legge ancora nella nota – si rassicurano gli estensori della nota sindacale sul fatto che questo ente continuerà nel percorso procedimentale secondo la normativa vigente». E in risposta all'accusa del sindacato di aver posto in essere un paradosso, in quanto, mentre restano fermi i due concorsi per il personale amministrativo, è stato portato avanti il bando per la nomina di nuovi dirigenti, la Provincia, in conclusione, dichiara: «È il caso inoltre di sottolineare come, lungi dall'essere di fronte a presunti paradossi, le conseguenze amministrative dovute alle carenze di figure dirigenziali, in particolare in ambiti tecnici, non possano essere paragonate con alcuna altra esigenza organizzativa o strutturale».