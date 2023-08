Non ha tradito le attese della vigilia il concerto Emozioni 2023 di Gianmarco Carroccia, che canta e ricorda Lucio Battiti in modo impressionante. Il cantante, una felice scoperta del grande Mogol, si è esibito ieri sera in piazza Matteotti, a Ferentino, cantando per due ore ininterrottamente i più bei successi di Battisti e trasmettendo particolari emozioni... a chi lo ascolta. Carroccia si è confermato un valido professionista al pari della sua band e spesso il numeroso pubblico lo ha accompagnato con la voce o con il battito delle mani. Alla fine più di uno i bis richiesti dai presenti. Anche il sindaco Fiorletta, in prima fila, è apparso soddisfatto della scelta nel contesto del cartellone della festa patronale. L'artista pontino si è detto sorpreso dalla calda accoglienza del pubblico di Ferentino, il quale durante "Mi ritorni in mente", brano di chiusura dello spettacolo, ha addirittura applaudito tutto in piedi Gianmarco Carroccia, che più volte, nel corso della serata, ha manifestato il desiderio di poter tornare quanto prima a Ferentino per un nuovo spettacolo.