Il maltempo che ha colpito la Ciociaria mercoledì, con temporali, vento e grandine ha causato danni e disagi in diverse zone della provincia. Allagamenti, alberi caduti e diversi black out hanno richiesto interventi che hanno visto impegnati vigili del fuoco, volontari della protezione civile, tecnici dell'Enel, operai comunali, provinciali e forze dell'ordine.

Per ripristinare la percorribilità e garantire la sicurezza degli automobilisti, il settore viabilità della Provincia di Frosinone è intervenuto nella serata di mercoledì, continuando a lavorare anche nelle ore notturne, sulle strade di competenza. La tromba d'aria ha infatti divelto alberi e piante di vario genere, che sono caduti sulla sede stradale insieme a detriti e brecciame, in particolare nella zone della Valle di Comino e del Cassinate. Gli operai, con l'ausilio di ditte private, hanno portato avanti nella notte e nelle prime ore di ieri mattina la ripulitura di tutte le tratte interessate. Tra quelle interessate dagli interventi le strade provinciali "Atina-Casalvieri", "Accesso sud Gallinaro", "Accesso Nord Vicalvi", "Settefrati-Canneto", "Picinisco-Prati di mezzo" e "Alviro-S. Onofrio".

«Desidero innanzitutto ringraziare il settore viabilità e l'intero personale che ha lavorato per tutta la notte – ha detto il presidente della Provincia Luca Di Stefano – per intervenire, ancora una volta, celermente e prontamente al fine di garantire la sicurezza sulle strade della provincia di Frosinone, dopo l'ennesimo evento atmosferico avverso. Nei limiti del possibile ancora una volta l'ente ha dato risposta di grande prontezza – h a aggiunto Di Stefano – nonostante la vastità dell'area di intervento. Vista la straordinarietà e i danni arrecati del vortice temporalesco del 4 agosto, che si è abbattuto su alcune zone della provincia, in particolare nel cassinate e nella Valle di Comino, abbiamo già richiesto la formulazione dello stato di calamità da parte della Regione Lazio – ha concluso – La Provincia, infatti, per riuscire a scongiurare eventuali rischi per l'incolumità dei cittadini ha già eseguito alcuni interventi importanti per il ripristino della percorribilità delle strade e della relativa messa in sicurezza».