Fuori pericolo il bambino sorano di due anni protagonista di una giornata da dimenticare. L'apprensione per la sua famiglia è stata tale da allertare la macchina dei soccorsi: la paura era legata al fatto che il piccolo avesse potuto ingerire degli psicofarmaci prescritti alla nonna, ma fortunatamente non è stato così.

I familiari del bimbo ci tengono a precisare che il bimbo non è mai stato male e che le analisi hanno accertato che non ha assunto alcun farmaco, come invece riportato da alcuni organi d'informazione. «Il bambino non è mai stato trasferito all'ospedale di Roma - spiega la zia che mercoledì era con lui e la sua famiglia in gita a Villetta Barrea - Sta benissimo, le analisi non hanno rilevato tracce di alcun medicinale». E ringrazia il personale medico del campo di primo soccorso di Opi, i carabinieri, il sindaco di Gioia dei Marsi e l'autista dell'ambulanza.