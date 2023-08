Numerosi gli interventi che nella giornata odierna hanno impegnato le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Frosinone a causa del maltempo abbattutosi sul territorio della provincia. Particolarmente coinvolti i comuni di Cassino, Sora, Veroli, Gallinaro, Anagni e Piglio, per allagamenti, alberi sulla sede stradale e rimozione di massi.

Si segnala inoltre l'intervento della squadra del distaccamento di Sora per un incendio che ha interessato un centro estetico ad Isola del Liri, le cui cause sono in fase di accertamento.