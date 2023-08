Una serata "movimentata" quella di Ferragosto per un gruppo di adolescenti, protagonisti di una rissa in piazza. Se le sarebbero date di "santa ragione".

Molto probabilmente avevano alzato un po' troppo il gomito e hanno iniziato a discutere e a prendersi a calci e pugni. Un quindicenne è finito anche in coma etilico.

Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine contattate da alcuni passanti e cittadini e gli operatori del 118 per soccorrere il giovanissimo.

L'episodio segnalato si è verificato nella tarda serata di martedì in piazza Martiri di Nassiriya, nella parte bassa della città termale.

La ricostruzione

Intorno alle 22 la segnalazione di un giovane in coma etilitico e di un gruppo di ragazzini protagonisti di una rissa. A poca distanza, in un'altra piazza si stava svolgendo un evento: la musica, il divertimento per molti. Mentre nella vicina piazza Martiri di Nassiriya, un gruppo di adolescenti, stando a quanto segnalato, dopo una lite, se le stava dando di santa ragione. Sono volati calci e pugni.

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia e i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso e per fare luce su quanto segnalato da diverse persone. Sono intervenuti, inoltre, gli operatori del 118 con un'ambulanza per soccorrere un quindicenne finito in coma etilico.

Quello dell'altra sera non sarebbe il primo episodio di violenza tra giovanissimi.

Nell'ultimo periodo sono state segnalate altre liti sfociate in aggressioni che avrebbero visto protagonisti gruppi di adolescenti.