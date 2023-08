Disagi causati dal maltempo nel sorano. Città di Sora allagata sia in centro che periferia. Disagi nella zona del Lungoliri, al parcheggio dello stadio Tomei, in via Napoli, e in zona Selva. Volontari della protezione civile al lavoro. A causa pioggia è stata rinviata a data da destinarsi la tradizionale gara podistica "Canicola". Danni anche ad Arpino, dove è caduto un albero in zona Macchie.