Schianto sulla Cassino-Sora all'altezza di Sant'Elia Fiumerapido. Due berline, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, hanno impattato violentemente. Si tratta di un'Audi A6 e di una Maserati. Almeno tre i feriti, trasportati al Santa Scolastica. I rilievi sono in corso con il supporto della polizia locale di Sant'Elia. Possibile che a causare l'incidente sia stato il manto stradale reso viscido dalla pioggia.