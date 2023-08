Il maltempo sta mettendo in ginocchio diverse zone della Ciociaria. Un violento temporale con grandine, pioggia e vento sta creando disagi in molti comuni. In azione vigili del fuoco, protezione civile e forze di polizia. Un albero è caduto sulla superstrada "Sora-Ferentino" nel territorio di Veroli, occupando la corsia in direzione Frosinone prima della postazione dell'autovelox. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale di Veroli, che sta monitorando il traffico e bloccando il transito dei veicoli pesanti per Frosinone, che, col cavo telecom abbattuto dal maltempo, non riescono a transitare. Sempre a Veroli, al Giglio, all'altezza del ristorante Uliveto è caduto un altro albero. Sul posto i carabinieri per monitorare il traffico sulla strada provinciale.