Un ferragosto da dimenticare per due giovani ciociari. Nella notte tra lunedì e martedì hanno chiesto aiuto alla protezione civile di Patrica, coordinati da Andrea Del Monte. Hanno chiesto aiuto perché non riuscivano a trovate il sentiero per fare ritorno. Uno di loro si era ferito cadendo. Subito sono state avviate le ricerche. Dopo diverse ore i due sono stati recuperati e messi in salvo. L'intervento si è concluso nella mattinata di ieri. I giovani sono stati recuperati in una zona impervia e il ferito affidato alle cure dei medici. Per le ricerche insieme alla protezione civile di Patrica sono intervenuti i volontari di Giuliano di Roma, i vigili del fuoco e due pastori della zona.