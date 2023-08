Associazioni di volontariato e di protezione civile, enti che fanno ricerca, sodalizi locali nati per opere di bene e tramandare la memoria di cari che non ci sono più, donatori del sangue, l'associazione sportiva dove gioca il proprio figlio. Sono questi gli enti cui vanno le destinazioni per il cinque per mille dei ciociari.

Secondo i dati dell'Agenzia delle entrate sono 110.311 le scelte dei contribuenti ciociari che hanno prodotto un utile per le associazioni del terzo settore. L'ammontare complessivo da destinare è di 2.297.938 euro. Si va da un minimo di 1,25 euro (Comune di Cole San Magno) a un massimo di 1.092.750,87 per l'anno finanziario 2022.

La scelta più gettonata (sono state 57.229) è per Jw Sostegno e soccorso Ets (il volontariato nel mondo dei Testimoni di Geova) che risulta avere sede a Frosinone, quindi al secondo posto con 6.077 scelte e 221.935,70 euro Insieme verso Nuovi Orizzonti, la comunità fondata da Chiara Amirante, sempre Frosinone, e al terzo Radio Uci Aps Cassino, l'emittente dell'Unione Coltivatori Italiani, con 5.170 indicazioni per un ammontare di 104.754,10 euro.

Nella top ten anche Il Campanile aps di Cassino con 2.198 scelte e 39.312,19 euro, la Casa Serena del Bambino Gesù di Gallinaro con 1.101 scelte e 26.852,63 euro, l'Università di Cassino con 376 opzioni e 26.590,02 euro, il Centro studi Tolerus - Ambiente e Territorio di Ceccano con 1.026 scelte e 23.470 euro, la sezione di Frosinone dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti con 980 scelte e 20.236,68 euro, l'associazione Sara un angelo con la bandana, onlus di Giuliano di Roma con 591 scelte e 17.308,90 e il Sorriso di Tommaso odv di Ceccano con 368 selezioni e 17.222,48 euro.

La prima associazione sportiva è l'Asd Deportivo di Frosinone con 349 scelte e 14.176,19 euro destinati.

Le scelte dei ciociari hanno premiato anche associazioni storiche come la Croce rossa nei suoi vari comitati, la Lilt, l'associazione Carlo Donfrancesco, la Comunità in dialogo, la fondazione il Giardino delle rose blu, l'Ordine di Malta, Diaconia, l'Avis. Il primo Comune è Frosinone con 155 scelte e 6.208,33 scelte, seguito da Ceprano con 169 scelte e 3.758,69 euro e Cassino con 59 e 1.808,04 euro.

Cinque anni fa, in base alle dichiarazioni dei redditi del 2018, al primo posto c'era Nuovi orizzonti con 4.097 destinazioni per un importo di 129.287 euro. Poi la Casa serena del Bambino Gesù di Gallinaro, a 1.234 destinazioni e un importo di 28.950 euro. Al terzo posto il Girasole di Monte San Giovanni Campano con 1.590 destinazioni e 27.011 euro.

A livello nazionale primeggia l'Airc, l'associazione per la ricerca sul cancro con 1.574.993 euro e un importo totale erogabile di poco inferiore ai 70 milioni di euro, quindi la Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro con 262.700 scelte e un importo di 12,4 milioni di euro, mentre sul gradino più basso del podio si trova Emergency con 306.422 e 12 milioni di euro. La prima associazione con sede a Roma è Medici senza frontiere con 175.690 selezioni e 7,5 milioni di euro destinati.