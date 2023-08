Un'altra serata agitata nella città di Alatri, a causa di un uomo che ha aggredito la propria madre e i carabinieri, finendo per essere arrestato.

È quanto accaduto nella notte della scorsa domenica, 13 agosto, quando un 34enne del luogo, sicuramente in preda ad una crisi di astinenza da droga, si è recato presso l'abitazione della propria madre per ottenere del denaro che l'uomo avrebbe dovuto utilizzare per l'acquisto di stupefacenti.

La donna, però, ha opposto un netto rifiuto alla richiesta del figlio, decisa a non assecondarne le ragioni.

A quel punto, il 34enne ha cominciato ad innervosirsi e il confronto tra i due ha preso una brutta piega. L'uomo ha iniziato a distruggere il mobilio della casa fino ad aggredire fisicamente, con calci e pugni, la propria madre.

Una violenza che, solo grazie all'intervento degli uomini della Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Alatri, è riuscita a fermare, evitando che la situazione peggiorasse.

I militari hanno provato ad immobilizzare il soggetto che, a sua volta, ha tentato più volte di divincolarsi, arrivando a brandire un bastone, con il quale ha colpito un carabiniere, ferendolo ad una mano.

Dopo qualche minuto di concitazione, l'uomo è stato infine immobilizzato ed è stato tratto in arresto.

Nella mattinata di ieri, presso il Tribunale di Frosinone, si è tenuta l'udienza di convalida dell'arresto stesso.

Il Gip, dopo aver convalidato la misura cautelare, ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 34enne.

Continua dunque l'opera di costante e attenta sicurezza messa in atto da parte dei Carabinieri della stazione di Alatri sotto il coordinamento del Superiore Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone, al fine di rendere un'adeguata cornice di sicurezza che, nel periodo estivo, chiede di essere rafforzata.