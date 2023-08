Movida hot in centro, ma non nella zona in cui spesso si registrano risse e bagordi. Questa volta la zona interessata da rumori e baccano è stata quella a un passo da piazza San Giovanni. Sembrerebbe infatti che nel weekend due giovanissimi si siano resi protagonisti di una notte bollente in strada, accanto a un'auto posteggiata. Il "trambusto" avrebbe svegliato i residenti che hanno minacciato di chiamare i carabinieri. Ma, poco dopo, non c'era più nessuno.

In quella zona, non molto tempo fa, erano stati lasciati diverse bottiglie di alcolici e i resti di notti brave. Sollevando sempre l'ira dei residenti.