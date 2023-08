Dopo il primo tentativo, andato a vuoto, il Comune di Cassino ha indetto una nuova gara d'appalto con la speranza di intercettare l'interesse delle ditte edili del territorio. Il cantiere del museo Historiale, infatti, fatica a decollare. Il progetto, dal valore complessivo di 212.219,61 euro, interamente finanziato dal Pnrr, prevede la rimozione delle barriere architettoniche, sensoriali e cognitive presenti all'interno della struttura museale dedicata al conflitto bellico della seconda guerra mondiale che rase al suolo la città e l'abbazia di Montecassino.

All'interno sono presenti installazioni e mostre volte a tenere viva la memoria di quei terribili mesi che cambiarono perle sempre le sorti di Cassino. Si tratta per tanto di un museo altamente significativo per l'intero territorio, che negli ultimi anni è stato oggetto di una serie di interventi di valorizzazione con l'obiettivo di incrementare l'interesse turistico e non solo.

Da ricordare, infatti, l'inaugurazione, due anni fa, dell'Atelier: uno spazio capace di ospitare mostre ed esposizioni di vario genere. Così come gli eventi che hanno visto protagonista proprio il museo di via San Marco: da Cassino Fantastica, che ogni anno chiama a raccolta gli appassionati del fumetto da tutto il territorio e non solo, e l'Arena Historiale in corso proprio in queste settimane.

E i risultati stanno cominciando pian piano ad arrivare: negli ultimi mesi il numero dei visitatori ha visto un incremento positivo che fa ben sperare. Tuttavia, il museo non è interamente adeguato per l'accoglienza delle persone con disabilità. Da qui la necessità di operare con una adeguamento. Sperando sia la volta buona.