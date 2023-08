Quattro uomini che se le sono date di "santa ragione". Si sono presi a calci e pugni vicino all'Arco Campagiorni, nel cuore del centro storico di Frosinone.

Prima gli insulti e poi le botte. Pochi istanti ed è stato subito panico. Panico di chi ha assistito alla scena. E alla mente è tornato l'episodio del 21 luglio, quando nella stessa zona sono stati esplosi cinque colpi di pistola da un'auto. Diverse le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine. Sul posto i carabinieri, ma i protagonisti si sono dati alla fuga. Ma non avrebbero desistito.

Anzi, si sarebbero dati un secondo appuntamento, questa volta vicino al Polivalente. E qui di nuovo calci e pugni. Anche in questo caso, prima dell'arrivo dei militari, i quattro hanno fatto perdere le loro tracce. Indagini subito avviate dai Carabinieri per fare luce sull'accaduto. Quelle della tarda serata di sabato, sono solo le ultime risse in ordine di tempo che in questi giorni si stanno registrando nel capoluogo ciociaro.

La ricostruzione

Diverse le telefonate arrivate poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica al 112. Cittadini e passanti hanno segnalato una rissa tra quattro persone (sembrerebbe si tratti di un gruppo di origine albanese). Subito sono intervenuti i Carabinieri ma al loro arrivo i quattro si erano già dileguati. Poco dopo un'altra segnalazione. Viene denunciata un'altra rissa, nella zona del Polivalente. Protagonisti sarebbero stati gli stessi uomini.

I precedenti

Altri episodi del genere sono stati denunciati giorni fa. Precisamente giovedì, sempre nel capoluogo. La prima intorno alle 20 in piazza Pertini, dove, stando a quanto riferito da alcuni passanti, un uomo armato di coltello avrebbe minacciato un gruppo di extracomunitari, prendendoli anche a calci. La seconda alle 22.30 in via Aldo Moro, davanti a un bar, che avrebbe coinvolto due gruppi. All'arrivo delle forze dell'ordine, però, i protagonisti dei due episodi si erano già dileguati. Indagini in corso.