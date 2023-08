Partita la riqualificazione di piazza Gramsci. Nei giorni scorsi sono cominciati i lavori per il rifacimento del piazzale esterno. Un importante progetto messo in campo dall'Amministrazione provinciale e approvato già due anni fa quando l'ente era sotto la guida dell'allora presidente Antonio Pompeo. Oggi ripreso dall'attuale presidente Luca Di Stefano.

È un primo step. È prevista, infatti, anche la riqualificazione del Palazzo. Ma si procederà per gradi.

La nuova piazza

L'idea è quella di far entrare meno auto all'interno di quella che sarà la nuova piazza Gramsci. Sarà divisa in due parti. In una si pensa, infatti, di installare alcuni piloni per limitare l'accesso alle sole cariche istituzionali. L'intenzione è quella di riportarla a come era una volta, ricoperta da sampietrini. E la scelta dei materiali sarà tutta concordata con la soprintendenza. L'altra, invece, sarà tutta dedicata al decoro urbano.

Il progetto

Più nel dettaglio i lavori riguardano l'adeguamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche e della linea elettrica esterna con il rifacimento della pavimentazione del piazzale antistante al Palazzo Iacobucci. Il progetto prevede un importo pari a 127.191,84 euro. E, salvo intoppi dell'ultimo momento, i lavori dovrebbero terminare nel mese di novembre.

Poi si andrà avanti nel restyling degli altri spazi.