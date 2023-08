La pausa ferragostana non frena le indagini sull'omicidio di Thomas Bricca.

Mercoledì mattina, i tecnici del Ris estrapoleranno la memoria di due cellulari utilizzati da Roberto e Mattia Toson, padre e figlio (47 e 22 anni), in carcere dallo scorso 18 luglio con la pesante accusa di essere loro i killer del 19enne.

Si tratta di altri due dispositivi mobili utilizzati dai Toson negli ultimi mesi, dato che il 21 marzo scorso era stato sequestrato l'iPhone in dotazione a Mattia, mentre il precedente telefonino in uso a Roberto era inservibile.

Dall'analisi dei due cellulari, gli inquirenti sperano di ricavare dati, messaggi, chat, foto e ogni altro elemento utile ai fini dell'inchiesta.

Con questi ulteriori due telefonini, si sale a quota 7 cellulari sequestrati e analizzati: oltre al primo iPhone di Mattia (risultato spento mentre Thomas veniva raggiunto da un colpo di pistola in testa, ndc), sono finiti sotto la lente del Ris i portatili di Niccolò, fratello di Mattia, dello zio acquisito Francesco Dell'Uomo, dell'ex fidanzata dell'accusato e di un suo stretto amico.

I Toson sempre in carcere

In attesa di sapere se emergeranno nuovi riscontri, i due Toson restano in carcere, in celle separate, nel penitenziario di Civitavecchia.

Mattia e Roberto si sono dapprima avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al giudice, dopo di che, tramite i loro avvocati Angelo Testa e Umberto Pappadia, hanno presentato istanza di scarcerazione al Tribunale del Riesame: richiesta respinta il 3 agosto scorso.

I legali dei Toson hanno puntato su «Inconguenze e lacune» che, secondo loro, macchierebbero l'ordinanza firmata dal gip Antonello Bracaglia Morante, sostenendo infine che non ci sia alcuna prova materiale che inchiodi padre e figlio.

L'impianto accusatorio ha invece retto al Riesame e molta parte, in questo, lo avrebbero avuto le testimonianze rese dall'ex ragazza di Mattia e da un egiziano, dipendente di un autolavaggio al quale Roberto e Mattia avrebbero confidato il desiderio di vendetta contro alcuni suoi connazionali dopo le risse del 28 e del 29 gennaio scorso.

L'origine dell'omicidio starebbe lì, anche se l'obiettivo sarebbe dovuto essere Omar Hauodi, il ventenne marocchino amico di Thomas che lo affiancava la sera della sparatoria in via Liberio.

Questa, fin qui, la ricostruzione operata dagli inquirenti, nell'attesa che dalla copia forense dei nuovi cellulari possa emergere qualche nuovo dettaglio.