Grave incidente in pieno centro a Cassino. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, l'impatto tra una vettura e uno scooter è stato violento. Ad avere la peggio l'uomo e la donna (sembrerebbe moglie e marito) sullo scooter. Immediatamente soccorsi sono stati trasferiti in ospedale. La donna ha riportato le ferite più importanti, tanto da disporne il trasferimento a Roma. Quasi illeso il conducente dell'auto. Tante le persone in strada dopo l'incidente. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.