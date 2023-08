La riqualificazione dovrebbe essere partita, ma i risultati ancora non ci sono. O meglio, il quartiere Scalo ancora non li vede e il progetto fa fatica a decollare. Inevitabilmente gli ultimi fatti di cronaca puntano i riflettori sullo stato in cui si trova oggi il quartiere. È fermo e nessuno lo "vive" più ormai da tempo. I residenti raccontano che non escono più, neanche per una passeggiata. Una sensazione condivisa anche dai numerosi commercianti in una zona che, per chi la frequenta, viene descritta in questi termini.

Il cantiere che non c'è

I lavori per la nuova piazza dello Scalo sono ancora fermi. Ricordiamo che era maggio dello scorso anno quando avvenne il famoso taglio del nastro e come cronoprogramma si indicavano 380 giorni di tempo per consegnare l'opera. Partiti, i lavori sono andati avanti spediti, ma solo inizialmente. Pian piano gli operai sono spariti e l'intervento è rimasto in stand by. In questa settimana (appena conclusa) era stato fissato un incontro tra il Comune e la ditta incaricata alla realizzazione dei lavori. Ma è saltato. L'intenzione però è di recuperarlo il prima possibile.

Magari anche per capire effettivamente quando, e soprattutto se, la piazza sarà completata. In quel caso però non dovrà essere abbandonata.

«Quando il quartiere avrà la piazza si dovranno programmare eventi – evidenzia il consigliere della Lista Mastrangeli Anselmo Pizzutelli, che ha anche la delega allo Scalo – Dovrà predisporre un ricco calendario di iniziative estive e invernali. Così da richiamare persone ed emarginare situazioni delinquenziali».

Poi aggiunge: «Chiederò al sindaco, una volta terminati i lavori, di attivare gli uffici per predisporre eventi che possano richiamare e riempire la piazza di persone per cercare di isolare certi fenomeni. Mi farò portavoce, inoltre, anche di chiedere un maggiore controllo da parte dei vigili urbani e tornare finalmente a vivere in piazza».

Dopo i furti nella chiesa della Sacra Famiglia, in un bar e ultimo nel negozio di strumenti musicali, c'è anche la questione degrado di piazza Pertini. Rifiuti abbandonati ovunque in uno dei posti più strategici della città. Infatti la piazza ospita il capolinea dei bus che collegano l'intera provincia di Frosinone. Ma non solo. Ospita anche compagnie nazionali e la fermata del trasporto pubblico locale. Senza dimenticare il parcheggio di fronte all'Agenzia delle entrate poco frequentato.

Nato anche per offrire posti auto ai pendolari, resta quotidianamente vuoto. «Sono fortemente preoccupato per il clima che si respira nel quartiere – aggiunge Pizzutelli – Auspico che ognuno nel proprio ruolo possa trovare una soluzione».

Per il momento si attende ancora la riunione per "sbloccare" l'impasse in cui è finito il cantiere della nuova piazza dello Scalo.