Tre attività nella zona industriale di Ceccano prese di mira dai malviventi. In due i colpi sono stati messi a segno, mentre nella terza i ladri sono andati via a mani vuote.

Ad agire, nella notte tra sabato e domenica, quasi sicuramente è stata la stessa banda. Nel bottino 5.000 euro in contanti e 3.000 euro di buoni pasto.

Sugli episodi indagano i carabinieri a cui sono stati segnalati i raid notturni dai proprietari delle aziende.

I militari hanno subito avviato tutti gli accertamenti del caso per cercare di dare un nome e un volto ai malviventi. In un'attività è stato addirittura disattivato anche l'impianto di videosorveglianza.

La ricostruzione

I furti sono stati registrati tutti nella stessa zona e nell'area industriale della città di Ceccano. Proprio per questo motivo si ipotizza che ad entrare in azione possa essere stata la stessa banda. Banda che per entrare in una delle aziende prese di mira, è riuscita a disattivare l'impianto di videosorveglianza, per agire così indisturbata. Una volta all'interno ha fatto razzia di contanti, circa 5.000 euro.

Un secondo furto è stato registrato poco distante, in un'attività vicina. In questo caso il bottino portato via dai malviventi è stato di 3.000 euro. Tremila euro di buoni pasto. La nottata si è conclusa con un terzo colpo, questa volta, però, fallito.

La denuncia

I raid sono stati tutti segnalati ai carabinieri che hanno effettuato il sopralluogo e avviato le indagini per cercare elementi utili a individuare la banda che ha portato via un cospicuo bottino.

Probabilmente a fare da palo c'erano complici, per favorire la fuga dei malviventi.

Proseguono, dunque, le indagini dei militari.