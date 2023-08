Volano sedie in ospedale: infermiera del pronto soccorso del "Santissima Trinità" insultata e aggredita.

La donna ha raccontato di essere stata aggredita verbalmente con tanto di insulti da parte di un uomo che è entrato nel pronto soccorso del "Santissima Trinità" pretendendo di essere visitato saltando la fila.

L'infermiera ha spiegato che bisognava rispettare il triage ed ecco che il cinquantenne ha dato in escandescenze rivolgendosi alla donna con offese sessiste e lanciandole una sedia contro.

Fortunatamente la donna è riuscita a schivare l'aggressione spostandosi velocemente per non essere colpita. L'infermiera ha avuto paura, tanto da arrivare a chiamare la polizia.

Lo sfogo

«Non è possibile lavorare in questo modo – ha detto l'infermiera di Arpino – Al pronto soccorso erano tutti spaventati. Un bambino che era in visita ha cominciato a piangere, ho chiamato la polizia perché eravamo in pericolo. E se avesse avuto un'arma? – ha continuato la donna – Dopo l'episodio ho accusato un malore, si è alzata la pressione e non sono stata bene. Perché non c'è la sicurezza fuori il pronto soccorso di Sora? All'ospedale di Frosinone c'è il servizio, da noi invece il personale è davanti all'ingresso principale dell'ospedale e noi siamo soli. Non è possibile andare avanti così.

Già in primavera mi sono rivolta al mio sindacato per denunciare alla direzione generale in che condizioni lavoriamo. Con la Cisl abbiamo chiesto anche di posizionare un vetro a specchio da una parte del triage, perché non è giusto che i pazienti entrino e siano messi "in vetrina", visti da chi è nella sala d'aspetto. Spesso accade che alcuni si permettono di criticare il nostro lavoro, dicendo la propria sui tempi e sulle modalità del nostro lavoro. Ad oggi ancora stiamo aspettando risposte dall'Azienda sanitaria e nulla è cambiato, eppure la paura di aggressioni resta alta». L'infermiera vuole accendere i riflettori sul tema sicurezza al pronto soccorso del nosocomio sorano e si è detta pronta a rivolgersi alla consigliera regionale Alessia Savo.

Il sindacato

Vincenzo Gaetani, responsabile della sanità pubblica della Cisl Fp di Frosinone, esprime vicinanza all'infermiera. «Come Cisl Fp torniamo a parlare di sicurezza. Non c'è una guardia al pronto soccorso di Sora e sappiamo che non sono funzionanti le telecamere: aspetti più volte segnalati. Ma ora basta, non è più tempo di rimandare gli impegni».