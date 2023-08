Debiti fuori bilancio, soldi che escono dalle casse comunali in quantità notevole per decreti ingiuntivi, transazioni, condanne. E Pantalone paga, come abbiamo detto. L'ultima volta è accaduto poche settimane fa, nel corso di una seduta consiliare in cui l'amministrazione ha riconosciuto di dover pagare circa 56mila euro. Come limitare questa situazione? Lo abbiamo chiesto all'assessore Kristalia Papaevangeliu, che sta mettendo mano in un vero e proprio dedalo intricato.

Assessore, da dove cominciare per districare la matassa?

«Dal fatto che prima il tema del contenzioso in questo Comune era contemplato negli Affari Generali, adesso si sta lavorando sulla materia con altre modalità».

Ci può dire come?

«Procedendo con l'informatizzazione delle pratiche. In precedenza, c'era solo un registro su cui venivano annotate tale pratiche, ma sul cartaceo le tracce spesso si sono perse. In molti casi, nel nostro Comune non c'è certezza di documentazione e spesso siamo condannati per contumacia».

E questo ci ha esposto e ci sta esponendo al pagamento di molti debiti fuori bilancio...

«Sì, una cosa che mi imbarazza è proprio il fatto che ci siano tante altre pratiche insolute».

Quindi un lavoro biblico, non è facile raccapezzarsi su ciò...

«Stiamo inviando un tecnico in Tribunale a Frosinone per capire e vedere quante altre situazioni siano aperte e avere contezza di tutta la materia».

È possibile fare una stima di quanti altri debiti pregressi ci siano e che dovremmo riconoscere?

«No, ma stiamo operando per contenere queste spese. Ad esempio, stiamo cercando una transazione con Acea, prima che arrivi un decreto ingiuntivo, per una bolletta molto esosa, mai pagata, che riguarda una scuola».