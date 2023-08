Due le novità che l'amministrazione comunale ha voluto introdurre nel centro storico di Fiuggi. Da venerdì è cambiata la viabilità in entrata e in uscita dal borgo antico, con l'attivazione della Ztl dal venerdì alla domenica, dalle ore 18 alle ore 23.30.

A spiegare il provvedimento adottato è stato il sindaco di Fiuggi Alioska Baccarini: «È in vigore anche nel nostro borgo la zona a traffico limitato, una misura sperimentale tesa esclusivamente alla valorizzazione del nostro patrimonio al centro storico.

La limitazione al traffico veicolare equivale a incentivare la pedonalizzazione con l'obiettivo di incrementare la circolazione delle persone all'interno del perimetro del centro storico.

È altresì un altro passo importante di quel processo di trasformazione della città di Fiuggi in una Città Verde (Green City), che consente di godere al meglio delle bellezze naturalistiche che offre Fiuggi città, anche in un'ottica di sviluppo del turismo ambientale perno del nostro programma elettorale. Con i lavori dell'ex caserma dei carabinieri che inizieranno in autunno creeremo un sistema di viabilità e un'altra zona ampia riservata a parcheggi e servizi che renderà ancora migliore l'accesso al borgo».

L'altra novità riguarda l'inaugurazione del nuovo info-point alla presenza del sindaco, dell'assessore David De Santis, del consigliere delegato Federica Trinti, del responsabile ufficio turismo Umberto Satta e del comandante della Polizia locale Maria Assunta Trinti.

«Abbiamo aperto un punto di informazioni turistiche a piazza Trento e Trieste. Un altro tassello importante che va ad implementare la gamma dei servizi di cui necessitava il centro – commentano Baccarini e De Santis – Un box ufficio che fornirà informazioni e del materiale illustrativo delle bellezze di Fiuggi e indicazioni sulle attività che si svolgeranno nel rinnovato teatro comunale. L'info-point sarà gestito dalla Pro loco e verrà coordinato insieme all'altro punto informazioni già presente da alcuni anni a Fiuggi fonte. Un ringraziamento al presidente della Pro loco, Pino De Carolis, alla collaboratrice Raffaella e al prezioso sostegno dell'ufficio turismo del Comune di Fiuggi».