La violenta ondata di maltempo che nei giorni scorsi si è abbattuta su tutto il territorio del Cassinate ha provocato diversi danni.

Molte le segnalazioni che sono arrivate alla protezione civile, tanti gli interventi compiuti per ripristinare le condizioni di sicurezza lungo tutte le arterie di collegamento di Pontecorvo.

Tra i molti episodi che si sono registrati c'è stato quello del crollo di un grande albero sulla strada provinciale per Santi Cosma e Damiano, un'arteria di collegamento molto trafficata perché funge da collegamento primario per la città di Pontecorvo con i vicini centri di San Giovanni Incarico e Ceprano.

Un crollo che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche che si sono evitate solo per una fatalità, solo perché in quel preciso momento lungo la strada non transitava nessuno. Ma quanto accaduto ha aperto un dibattito sulla sicurezza. Sul tema è intervenuto subito il sindaco Anselmo Rotondo che ha affermato: «Occorre una ricognizione in quel tratto dove ci sono diversi alberi che pendono sulla carreggiata, per questo, tramite gli uffici competenti, ho inviato una lettera all'amministrazione provinciale chiedendo una valutazione complessiva dello stato di pericolosità».

Il primo cittadino ha trasmesso una nota formale all'amministrazione provinciale di Frosinone dove evidenzia il suo stato di forte preoccupazione e chiede che si proceda con interventi immediati.

«In considerazione delle sempre più frequenti avversità atmosferiche che stanno interessando anche la nostra provincia - scrive il primo cittadino di Pontecorvo - con le ben note conseguenze che esse provocano (frane, cadute di alberi) sono a richiedere sopralluogo da parte dell'Ente sulla vegetazione arborea presente sui tratti di strada di competenza presenti sul territorio del Comune».

Una richiesta precisa affinché questi controlli si possano svolgere prima della fine dell'estate, quando inizieranno le stagioni più fredde e soprattutto con il maggior numero di episodi di maltempo.