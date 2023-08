Sospesa la licenza di un bar di Cassino per venti giorni. A seguito di una violentissima rissa avvenuta nella notte tra il 5 e il 6 agosto il questore della provincia di Frosinone Domenico Condello ha adottato il provvedimento che ha seguito un iter accelerato, proprio in visione delle imminenti giornate festive di ferragosto, al fine di evitare che il locale possa, ancora una volta, essere teatro di gravi episodi di violenza che mettono in pericolo la pubblica incolumità. Quindi sospesa per venti giorni l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande al titolare dell'esercizio.

È stato accertato, inoltre, che non era la prima volta che all'interno del bar si verificava una rissa, dato che già durante lo scorso ottobre c'era stato un altro episodio degenerato in un violento scontro tra quattro soggetti. Non solo, ad inizio luglio sull'applicazione "YouPol" era arrivata una segnalazione che denunciava un fatto allarmante: a seguito dell'eccessivo consumo di alcol somministrato all'interno del locale in questione, una minore degli anni quattordici aveva accusato un malore tanto da dover ricorrere alle cure mediche presso l'ospedale cittadino.

L'ultimo episodio è stato filmato e poi finito in rete, così da permettere alla polizia di stato di venirne a conoscenza, determinando l'adozione con carattere d'urgenza del provvedimento. Data la gravità delle condotte poste in essere dai protagonisti della zuffa e dal momento che il titolare del locale, presente ai fatti come emerge proprio dalla visione del filmato, né aveva provveduto a chiamare le forze dell'ordine per porre fine alla rissa, né si era preoccupato di denunciare quanto avvenuto all'interno del suo locale. A seguito dei fatti, tra l'altro, alcuni dei soggetti che hanno preso parte alla rissa sono dovuti ricorrere alle cure ospedaliere, con prognosi anche di diversi giorni per fratture ossee.