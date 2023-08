In grande spolvero, giovedì pomeriggio si è tenuto il taglio del nastro del campo sportivo Cereate. Un impianto polifunzionale, spalmato su una superficie totale di 15.000 metri quadrati, frutto di un restyling di spessore, riconsegnato alla comunità verolana lo scorso autunno e che ha ricevuto due giorni fa, per annunciare a pieno titolo la sua funzionalità, una cerimonia ufficiale alla presenza dell'amministrazione comunale di Veroli, tra cui il sindaco Simone Cretaro e gli assessori Augusto Simonelli e Patrizia Viglianti, rispettivamente con delega ai lavori pubblici e allo sport. A partecipare alla manifestazione anche il presidente del consiglio provinciale Gianluca Quadrini, le associazioni sportive del territorio e l'abate di Casamari dom Loreto Camilli che ha benedetto per l'occasione il complesso del Cereate.

Sport come segno distintivo di sviluppo, socialità e progresso. Elementi cardine che ha ricordato il primo cittadino, Simone Cretaro nel commentare il momento.

«Il Cereate è una struttura all'avanguardia, nuova e funzionale che riflette in pieno l'impegno ingaggiato già in tempo di campagna elettorale: investire su e per le strutture sportive». Dom Loreto Camilli, ricordando come l'area, di proprietà dei monaci di Casamari data in comodato d'uso, ha rimarcato l'interessamento essenziale palesato dall'amministrazione nel promuovere una riqualificazione necessaria da tempo, grazie all'intercettazione dei giusti fondi. Un plauso anche dal presidente del consiglio provinciale Gianluca Quadrini.

«Questa amministrazione ha dimostrato ancora una volta lungimiranza e attenzione per il territorio. Come provincia di Frosinone non possiamo che sostenere, essere vicini e riconoscere il grande impegno di questa amministrazione nel promuovere momenti culturali, sportivi e in generale ricreativi capaci di carpire le esigenze di tutti, soprattutto dei giovani e giovanissimi. Lo sport è un valore aggiunto per sostenere le nuove generazioni e il Cereate che oggi inauguriamo è una nuova risorsa importante».

Al termine degli interventi istituzionali, un calcio di inizio simbolico lanciato dell'abate e poi il via al match revival tra Vecchie Glorie Frosinone e Rappresentativa Veroli. Dopo la cerimonia inaugurale, in concomitanza, ha preso il via la rassegna sportiva "Divertiamoci al Cereate". Ad oggi, ancora due giorni di sport e divertimento cui i più piccoli potranno iscriversi e partecipare, grazie all'organizzazione e al coordinamento dell'Aics in collaborazione con il comune di Veroli.

Oggi dalle 19 fino alle 22.30 spazio a basket, pallavolo, giochi del sorriso e trucca bimbi. Nella giornata conclusiva di domani, ancora a partire dalle 19, tra calcio, giochi del sorriso e magia, si chiuderà l'esperienza di "Divertiamoci a Veroli". Sport, divertimento e recupero di un tempo di qualità: il Cereate riparte da questo.