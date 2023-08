Grotte "Regina Margherita" chiuse fino a data da destinarsi. La decisione è stata assunta da LazioCrea, la società in house della Regione Lazio che ha in gestione, tra le altre cose, proprio le grotte collepardesi, con uno stringatissimo comunicato apparso giovedì mattina sulla pagina web della stessa società: «A partire dal giorno 11 agosto 2023 le Grotte di Collepardo resteranno chiuse fino a nuova comunicazione». Nessun'altra informazione, ma l'arcano è stato svelato poco dopo: la chiusura è stata deliberata da LazioCrea a seguito di una relazione geologica che ha evidenziato un pericolo imminente per la caduta di massi nell'area antistante l'ingresso delle grotte. Dunque, sussiste un rischio per l'incolumità pubblica che ha spinto il neo-presidente di Laziocrea, Marco Buttarelli, a disporre immediatamente il divieto d'accesso nelle grotte.

La cabina di regia

Subito, nella giornata di ieri, è stata convocata una cabina di regia urgente negli uffici di LazioCrea. L'incontro si è svolto verso le ore 12 negli uffici romani della società, in via Anagnina, ed erano presenti Buttarelli, l'assessore regionale al bilancio Giancarlo Righini, l'ingener Domenico Gori, il sindaco di Collepardo Mauro Bussiglieri, funzionari del Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e tecnici della Regione Lazio. Buttarelli ha evidenziato come, di fronte al pericolo descritto nella relazione, non si sia potuto far altro che chiudere le grotte "Regina Margherita", in attesa di avviare dei lavori che possano mettere in sicurezza la parete rocciosa sopra l'entrata. Sui tempi nessuno si è potuto esprimere, ma dai dirigenti della Regione Lazio è giunta l'assicurazione che l'attenzione sulla vicenda è massima.

Il commento di Bussiglieri

Alla riunione, come detto, non mancava il sindaco del piccolo centro ernico, Bussiglieri, il quale al termine della cabina di regia ha rilasciato delle prime dichiarazioni: «Non ci voleva la chiusura delle grotte in questo periodo. Spero che ciò che è accaduto non sia motivo di futili e inutili strumentalizzazioni da chicchessia. Assicuro la massima collaborazione del Comune con gli enti preposti al fine di risolvere le problematiche evidenziate. Speriamo in una pronta riapertura delle nostre grotte».