Bollino rosso sul tratto ciociaro dell'A1. Traffico intenso e code a tratti per l'esodo di Ferragosto. Tra Frosinone e Ceprano verso Napoli si registrano dodici chilometri di coda. Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Frosinone, percorrere la SS6 Casilina e rientrare in autostrada alla stazione di Pontecorvo. Verso le 8, invece, tra Anagni e Colleferro si è registrato un incidente coinvolgendo sette automobili. L'incidente è stato risolto ma il traffico resta in direzione Napoli.