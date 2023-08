Arrestato un cinquantunenne per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Giovedì 10 agosto i carabinieri della sezione operativa del Nor di Cassino hanno inseguito un uomo sfuggito all'alt imposto dai militari che si è dato alla fuga con la sua auto nel centro cittadino. Nel tentativo di seminare i carabinieri che lo inseguivano, ha messo in atto una serie di manovre azzardate rischiando, in più occasioni, di investire le numerose persone presenti. Fortunatamente i militari sono riusciti a interrompere la corsa e, dopo averlo perquisito, lo hanno trovato in possesso di diversi tipi di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma in attesa di essere giudicato con rito direttissimo dal tribunale di Cassino.