Quattro passi nella città dei Ciclopi, per riapprezzare un centro che aveva visitato tanti anni fa. Lo scorso sabato pomeriggio, Alatri ha ricevuto la graditissima visita dell'onorevole Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura e sindaco di Arpino. Ad accoglierlo il collega Maurzio Cianfrocca, accompagnato per l'occasione dal consigliere comunale delegato alla cultura Sandro Titoni e altri esponenti dell'amministrazione.

Condotto in un tour tra le "perle" artistiche di Alatri, è rimasto estasiato da diverse opere e ha fornito agli amministratori dei preziosi suggerimenti. Sgarbi ha potuto ammirare la chiesa di Santa Maria Maggiore con i suoi tesori, dalla Madonna di Costantinopoli alla Madonna della Libera, per poi fare un giro attorno alle mura della millenaria Acropoli, visitare la chiesa di San Francesco, dove l'onorevole si è soffermato davanti alla reliquia del mantello del Santo di Assisi, dei quadri e degli affreschi presenti, senza dimenticare la "tappa" al vicino chiostro di San Francesco, per vedere l'enigmatico dipinto del "Cristo nel Labirinto". Al termine della visita, Sgarbi ha promesso che tornerà di nuovo in città.

Il sindaco Cianfrocca ha commentato con soddisfazione la visita dell'illustre ospite: «Sono stato molto felice di notare l'interesse con cui l'onorevole Sgarbi ha ispezionato tutti i luoghi in cui lo abbiamo condotto. Ha promesso che tornerà presto, consapevole di quanto ci sia ancora da vedere nella nostra città. Un grazie a lui per aver risposto al nostro invito di venire a visitare Alatri. Lo aspettiamo nuovamente qui da noi molto presto».