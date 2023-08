Pattuglie dei carabinieri arrivate in piazza Sandro Pertini, polizia in via Aldo Moro. Di pari passo sui social e gruppi whatsapp la notizia di due risse, a distanza di poco tempo l'una dall'altra. Entrambe nella parte bassa del capoluogo ciociaro. La prima intorno alle 20 in piazza Pertini, dove, stando a quanto riferito da alcuni passanti, un uomo armato di coltello avrebbe minacciato un gruppo di extracomunitari, prendendoli anche a calci. La seconda alle 22.30 in via Aldo Moro, davanti a un bar, che avrebbe coinvolto due gruppi. All'arrivo delle forze dell'ordine, però, tutti i protagonisti dei due episodi si erano già dileguati. Avviati tutti gli accertamenti del caso e d'ausilio agli investigatori potrebbero essere anche le telecamere di videosorveglianza.

La ricostruzione

Alle 20 la segnalazione da piazza Pertini. Diversi cittadini hanno raccontato di aver visto un uomo armato di coltello minacciare una decina di extracomunitari. Avrebbe detto loro che li avrebbe uccisi il giorno dopo. Si sarebbe scaraventato anche contro alcuni di loro, aggredendoli. Poi l'arrivo di un'auto su cui è salito e si è dileguato. Sull'episodio indagano i carabinieri per cercare di risalire al responsabile. Da alcune indiscrezioni sembrerebbe si tratti di un uomo di origine albanese. Il secondo episodio di violenza si sarebbe registrato in un bar in via Aldo Moro, dove sembrerebbe fosse in corso anche una festa di compleanno. Una scena che non è passata inosservata ai tanti che dopo cena si erano ritrovati nella zona centrale del capoluogo. Alla vista di bottiglie e sedie scaraventate a terra, calci e pugni tra due gruppi di persone, c'è stato il fuggi fuggi. All'arrivo della polizia, anche in questo caso, non c'era più nessuno dei protagonisti. Solo i resti dei danni provocati al locale. Indagini subito avviate dagli agenti per risalire ai responsabili. Quanto accaduto in una serata di metà agosto nel capoluogo, ha suscitato l'inevitabile sconcerto dei cittadini.