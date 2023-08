Violenta lite in famiglia ieri sera intorno alle 21.30, in un appartamento di via Marittima nella parte bassa del capoluogo. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 con l'ambulanza e gli agenti della polizia per tutti gli accertamenti del caso. I soccorsi sul posto e i lampeggianti delle auto della polizia hanno richiamato l'attenzione anche dei residenti e delle diverse persone che erano nei vicini locali. La lite sarebbe sfociata tra due fratelli. Il padre avrebbe tentato di intervenire per evitare che la situazione degenerasse e sarebbe stato colpito da uno dei due figli.