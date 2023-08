Arrestato un giovane di ventinove anni per detenzione di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri della stazione di Piedimonte San Germano hanno arrestato un ragazzo, originario della valle dei santi, poiché trovato in possesso di settanta grammi di cocaina. È stato sorpreso nell'abitazione di un'amica residente nel comune di Piedimonte San Germano mentre era sottoposto alle prescrizioni del "foglio di via obbligatorio". Al fine eludere il controllo, ha opposto resistenza ai militari che lo hanno bloccato e perquisito trovando l'ingente quantitativo di cocaina occultato all'interno del cappuccio della felpa. Il giovane è stato accompagnato nel carcere di Cassino dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria alla quale dovrà chiarire provenienza e destinazione dello stupefacente.