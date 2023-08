Come ogni anno uno dei luoghi maggiormente presi d'assalto a Ferragosto sarà sicuramente anche Prato di Campoli. Un luogo incantevole immerso nella natura, dove poter respirare aria pulita, in uno scenario che piace a grandi e bambini, dove il relax e il divertimento sicuramente non mancheranno. Tra le novità di quest'anno, anche il parco avventura, inaugurato una settimana fa. A garantire che tutto si svolga nel rispetto delle norme ci saranno anche gli agenti della polizia locale. Ci sarà il presidio fisso della polizia locale a Santa Maria Amaseno sin dalle primissime ore della mattina, nei giorni sabato, domenica, lunedì e martedì.

Emessa un'ordinanza che dispone la capienza di 700 veicoli che possono accedere sul pianoro, raggiunto tale numero verranno chiuse al traffico la strada provinciale 102 e la strada comunale che portano a sul pianoro. Vietato poi l'accesso al pianoro ai pullman da turismo. Divieto di vendita per asporto delle bevande in bottiglie o contenitori di vetro da mezzanotte del 12 agosto fino al 15 agosto. Massimo impegno sul campo, dunque, della polizia locale «che sarà supportata dalla protezione civile di Veroli che circolerà sul pianoro con un modulo antincendio per la prevenzione degli incendi, con il concorso delle guardie ecozoofile dell'Accademia Kronos per il controllo delle accensioni dei fuochi - sottolinea il comandante della polizia locale Massimo Belli - Fuochi vietati sul pianoro, salvo che si sviluppino nei barbecue predisposti e comunque non sul terreno. Il transito sul manto erboso di motocicli o quad è vietato».

Con la cooperativa della "Compagnia dei viandanti" sarà garantito il servizio di accoglienza anche per il gettonatissimo parco avventura. Sarà presente, inoltre, sul pianoro una ambulanza. «Sarà fondamentale - ha concluso Belli - per un ferragosto sereno, soprattutto la fattiva collaborazione dei cittadini nell'evitare di lasciare i rifiuti sul manto erboso, nel parcheggiare i veicoli correttamente e nel non arrecare disturbo ai tanti vacanzieri che godranno del fresco di una delle più belle stazioni turistiche della nostra provincia». «Il pianoro è pronto ad accogliere quanti decideranno di trascorrere il periodo di Ferragosto immersi nella natura - ha detto il sindaco Simone Cretaro - Come ogni anno è stata emessa un'ordinanza per garantire sicurezza e il giusto relax ai visitatori».