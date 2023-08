Decine di migliaia di fedeli ieri a Saluzzo per partecipare ai funerali di madre Elvira, la fondatrice della Comunità Cenacolo, nata a Sora e morta a ottantasei anni lo scorso 3 agosto. Oggi la sepoltura. Papa Francesco, da piazza San Pietro, ha voluto dedicare il primo pensiero dopo l'Angelus, proprio a madre Elvira Petrozzi, fondatrice della Comunità. In tanti piangono per la sua scomparsa. La comunità parrocchiale di San Giovanni Battista e San Giuliano Martire di Sora si è unita alle comunità Cenacolo sparse per il mondo, per la scomparsa della fondatrice.

"Madre Elvira ha affascinato il mondo con il suo messaggio fatto non di parole, ma di incrollabile fede in Dio, di sacrifici senza riposo, di amore verso tutte le creature umane, specialmente quelle più fragili. È stata celebrata ieri alle ore 18 nella chiesa del Divino Amore a Pontrinio una santa messa perché la sua grande opera prosegua e cresca, irradiando con la gioia la sua benefica e universale azione di carità".

Sorana, classe 1937, Rita Agnese Petrozzi emigrò ad Alessandria e a 19 anni entrò in convento a Borgaro Torinese, tra le suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret, dove diventò suor Elvira. Nel luglio 1983 ricevette le chiavi di una villa diroccata, a Saluzzo. Qui fondò la Comunità Cenacolo, che oggi conta più di settanta punti di accoglienza in tutto il mondo.