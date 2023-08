L'emozione per il funerale del giovane Jacopo Datti, tragicamente scomparso il 4 agosto a causa di un incidente stradale, ancora pervade la città di Ferentino.

Intanto, nella giornata di ieri hanno avuto avvio le operazioni peritali relative al sinistro mortale. Tali operazioni sono state condotte sia sul luogo stesso dell'incidente che nel deposito giudiziario di Frosinone.

L'incarico di condurle è stato affidato dal sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, dottoressa Rossella Ricca, all'ingegner Francesco Ceramponi.

Primo punto: l'esatta dinamica

Tra le prime attività, quella di cercare di stabilire l'esatta dinamica di quanto avvenuto e che è costata la vita al 21enne. Pertanto, i periti hanno analizzato il luogo dello schianto insieme con i carabinieri della locale stazione di Ferentino, guidati dai marescialli Russo e Sereno.

Gli accertamenti tecnici sono stati effettuati avvalendosi anche di nuove tecnologie, compreso l'ausilio di un drone per tutti i rilievi planimetrici. Lo scopo è quello di ricostruire l'esatta scena in cui l'auto condotta dal ragazzo, una Fiat "Grande Punto", si è scontrata con un'Audi, a bordo della quale c'era una coppia di fidanzati, subito dopo una curva. L'impatto è stato tremendo e distruttivo: la macchina di Jacopo ha terminato la sua corsa contro un muro laterale della carreggiata. Per il ragazzo, com'è noto, non c'è stato nulla da fare nonostante le cure prestate dai medici. L'incidente è avvenuto mentre il ragazzo stava tornando a casa, dopo aver finito il suo turno di lavoro presso lo stabilmento "Froneri". Il sinistro è accaduto in via della Stazione, in zona Villaggio Blu, a poche centinaia di metri dalla casa in cui Jacopo viveva con la madre.

Per la parte offesa, sui luoghi dei rilievi, erano presenti anche l'ingegner Francesco Di Gennaro, il perito, e l'avvocato Francesco Incelli. La dottoressa Ricca ha concesso 60 giorni di tempo per il deposito della consulenza tecnica.

Un ragazzo amato da tutti

La scomparsa di Jacopo Datti ha generato, come detto, viva commozione in tutta Ferentino, dove il ragazzo era stimato e ben voluto da tutti. Ai suoi funerali, oltre ai tanti amici e a tante persone comuni, hanno partecipato anche gli amministratori cittadini che, in segno di lutto e di rispetto, hanno annullato le manifestazioni e gli eventi organizzati per lo scorso weekend. Durante l'omelia, il sacerdote celebrante si è rivolto ai giovani invitandoli a seguire l'esempio di Jacopo come persona gentile, educata, disponibile «Con un sorriso, una parola di conforto, una battuta». I colleghi di lavoro della "Froneri" hanno invece letto una lettera in cui hanno ricordato i momenti trascorsi con Jacopo. All'uscita del feretro dalla cattedrale ferentinate sono stati librati in aria dei palloncini bianchi.