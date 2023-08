Incidente in piscina in una struttura privata tra Roccasecca e Colfelice, bambina elitrasportata. L'incidente è avvenuto poco fa all'interno di una piscina privata: una bambina di nove anni ha battuto il volto sul cordolo della piscina dopo essere caduta. Forte l'apprensione. La piccola è stata soccorsa da un'ambulanza e poi elitrasportata a Roma. Per fortuna è vigile.