Il Comune sta studiando una soluzione per risolvere la questione del parcheggio ex Frasca, di via Pergolesi. L'area di sosta, infatti, nata per i pendolari viene utilizzata prevalentemente dai residenti della zona. E non solo. «Purtroppo si è trasformato in un deposito di seconde auto - ha detto il sindaco Mastrangeli - andremo sicuramente a studiare un qualcosa non oneroso e che dia un segnale che quello è un parcheggio destinato ai pendolari».

La discussione si è accesa durante la seduta consiliare di martedì sugli equilibri di bilancio. Approvati senza troppi problemi. Terminata l'esposizione del documento da parte dell'assessore al bilancio Adriano Piacentini il dibattito si è subito concentrato su una voce in particolare: "spesa, attivazione, parcheggi e controlli dell'area ex Frasca". A questo proposito sono stati accantonati 25.000 euro.

Sul punto è intervenuto per primo il consigliere della Lista Mastrangeli Anselmo Pizzutelli. «Se questa voce si dovesse riferire alla trasformazione del parcheggio da gratuito a pagamento io invito tutti a una riflessione al fine di non vessare i pendolari che conducono una vita già abbastanza complicata - ha osservato Pizzutelli - Chiedergli di pagare oltre all'abbonamento anche la sosta dell'auto mi sembrerebbe solo vessatorio nei loro confronti».

Il punto in questione però è un altro. E si riferisce a chi ne occupa i posti. «Qualora si voglia mettere in atto una sorta di controllo sul parcheggio benissimo - ha aggiunto Pizzutelli - Tenendo conto che forse chi è possessore di un abbonamento ferroviario dovrà avere diritto al parcheggio gratuito o a un costo simbolico». Si sta valutando ad esempio l'installazione di sbarre automatiche. L'importante, secondo Pizzutelli, è che resti una cosa simbolica. Di concreto non c'è ancora niente. E il primo cittadino ha assicurato che «se si andrà nella direzione di un controllo con un chip di pagamento giornaliero si terranno in considerazione tutte le varie soluzioni, tenendo ben presente anche agevolazioni destinate ai pendolari».

Sul punto è intervenuto anche il consigliere del Partito Socialista Vincenzo Iacovissi. Che ha accolto con favore l'iniziativa. «Questa potrebbe essere una soluzione che agevolerà sicuramente gli utenti della stazione - ha detto Iacovissi - Soprattutto si eviterà in questo modo di "intasare" i parcheggi lungo corso Lazio. Plaudo quindi a questa idea dell'amministrazione affinché si trovi un modo per trasformare l'area di sosta solo per i pendolari».

Nuovi parcheggi allo Scalo

Intanto nel quartiere Scalo si continua ad analizzare la questione dei parcheggi. E proprio su questo, infatti, il Comune dovrebbe lavorare affinché si risolva definitivamente il problema della carenza dei posti auto per i tanti utenti della stazione. Per quanto riguarda l'area adiacente alla scuola media "Luigi Pietrobono" è in corso una procedura di confronto su quella che è la gestione del curatore per l'area. «È un lavoro corale che stiamo facendo tutti insieme - ha detto il sindaco - e abbiamo intenzione di acquistarla». «Un problema che dovremmo affrontare - ha spiegato Pizzutelli - Soprattutto se sarà il caso di fare variazioni di bilancio». «A tal proposito però non c'è alcuna necessità di fare variazione di bilancio - ha spiegato Piacentini - Per le scuole abbiamo disponibilità da poter destinare». Poi in fase di studio c'è anche l'area ex Agip di via Licinio Refice. Anche in questo caso l'intenzione del Comune è quella di realizzare un ampio parcheggio da destinare ai pendolari.