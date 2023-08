Un nuovo colpo. A distanza di due settimane. Questa volta il bottino è stato meno ingente, ma i danni alle porte diversi. Danneggiato anche un portone blindato. Portate via le offerte raccolte durante un funerale. Il furto ieri pomeriggio nella parrocchia di San Giuseppe, in via Stazione a Ferentino. Ad accorgersi del raid è stato il parroco don Sergio Reali al rientro intorno alle 16.

Il 27 luglio scorso il primo colpo. In quell'occasione ignoti sono entrati in azione sempre nel pomeriggio, ma durante una celebrazione. Nel bottino 2.700 euro e anche una bicicletta acquistata da poco dal sacerdote. Per entrambi gli episodi indagano i carabinieri che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per cercare di risalire ai responsabili e capire se possa trattarsi anche degli stessi autori.

La ricostruzione

Ignoti sono entrati in azione nella parrocchia in zona Stazione nell'arco tra le 12 e le 15.30 di ieri. Sono entrati da una finestra nel retro e una volta all'interno hanno sfondato tutte le porte, compresa quella dell'appartamento del sacerdote. Hanno messo tutto a soqquadro, aprendo cassetti e armadi. Portati via circa 70 euro, le offerte di un funerale. Poco prima delle 16 la scoperta del parroco del nuovo colpo a distanza di due settimane. A quel punto non è rimasto altro da fare che segnalare il furto ai carabinieri, arrivati sul posto per un sopralluogo e per tutti gli accertamenti del caso.