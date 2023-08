Un incendio ha interessato il comune di Pescosolido nella giornata di oggi. "Una nostra squadra è intervenuta, insieme ai vigili del fuoco di Sora, per lo spegnimento di un incendio partito da un terreno e che poteva propagarsi nel bosco adiacente - hanno detto i volontari della protezione civile di Pescosolido - Sono prontamente intervenuti anche i colleghi della protezione civile di Sora che, avvistato il fumo, sono arrivati sul posto. Fortunatamente non sono stati necessari ulteriori interventi. Grazie comunque a tutti per il pronto intervento e per l'ottimo lavoro di squadra".