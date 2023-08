Stop alla disinfestazione a Campoli Appennino. Il sindaco Pancrazia Di Benedetto interviene. «La disinfestazione prevista per questa notte è sospesa e sarà riprogrammata. Tale decisione scaturisce dalle raccomandazioni comunicateci dalla Asl che, dopo essere stata interpellata allo scopo dal Comune, ha raccomandato di dare un'adeguata e capillare informazione a tutta la popolazione dell'avviso. Si precisa che tale disinfestazione, richiesta da numerosi abitanti del centro storico, era stata programmata per le strade del centro, centro storico e non in zone periferiche, in via del tutto eccezionale».