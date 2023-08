Un arresto per spaccio, sequestrate sessantuno dosi di cocaina, oltre 20.000 euro in contanti ed emesso un foglio di via obbligatorio dal Comune di Frosinone. Il questore ha predisposto un intervento operativo che ha visto impiegati decine di uomini, con l'ausilio di personale dei commissariati distaccati e di rinforzi ministeriali, tra cui equipaggi del reparto prevenzione crimine Lazio, del reparto mobile di Roma, unità specializzate nella ricerca di droga e di armi del reparto cinofili di Nettuno e un elicottero del reparto volo di pratica di mare.

Questa mattina Frosinone è stato interessato da un servizio di controllo del territorio che si sono concentrati in viale Spagna. Una zona nota per essere una piazza di spaccio. L'operazione ha portato all'arresto di una persona, al sequestro di sessantuno dosi di cocaina, un manganello, cinque telefoni cellulari e oltre 20.000 euro in contanti recuperati dagli uomini della squadra mobile.

L'arrestato è stato sorpreso mentre cedeva una dose ad un acquirente. Ed è stato fermato dagli agenti. Dalla perquisizione personale è stato trovato in possesso di sessantuno dosi di cocaina per un totale di 28 grammi, di 1.275 euro in banconote di vario taglio e di un manganello telescopico estensibile a molla. I poliziotti poi sono riusciti ad individuare l'appartamento utilizzato come base operativa per il confezionamento delle dosi e per lo spaccio della sostanza stupefacente, un'abitazione di proprietà dell'Ater situata al secondo piano, abusivamente occupata dal malfattore. L'alloggio popolare è stato requisito e riconsegnato all'Ater, che ha provveduto a riconsegnarlo questa mattina stessa ad una famiglia avente diritto.

L'arrestato, un pregiudicato venticinquenne che risulta residente a Napoli, è stato trasferito in carcere. Nei suoi confronti è stato emesso anche il foglio di via obbligatorio dal Comune di Frosinone, provvedimento immediatamente notificato all'interessato.

In un altro appartamento, occupato da una donna sottoposta agli arresti domiciliari e dal marito, che risulta nullafacente, sono stati trovati e sequestrati 18.870 euro in banconote di vario taglio. Denaro del quale la coppia non riusciva a fornire plausibili spiegazioni in merito al possesso e che pertanto può ritenersi provento di attività illecita. Il personale dell'azienda Ater intervenuto sul posto ha anche provveduto, su specifica richiesta della Polizia di Stato, a rimuovere porte, grate in ferro, barriere architettoniche installate abusivamente con l'intento di impedire la visibilità ed il pronto, efficace e tempestivo intervento delle forze dell'ordine.