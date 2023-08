Il tempo è rappresentato dal sabato sera, lo spazio da un locale del centro. Due ingredienti salienti e la rissa è... servita! Un nuovo alterco tra giovani che finisce a botte. Un nuovo episodio, tra l'altro immortalato in un video da uno dei presenti, che riaccende i riflettori su giovani che alzano il gomito e iniziato ad azzuffarsi, quasi per nulla.

Un marasma, un titolare coinvolto - nel suo tentativo di mettere pace - e ragazzi a terra a suon di calci, spintoni e pugni. Urla e parolacce, qualcuno invoca la chiamata alle forze dell'ordine mentre qualcun altro afferra anche sedie e sgabelli come armi.

C'è chi aiuta chi si trova a terra a rimettersi in piedi, altri che continuano a picchiare e a devastare gli interni. Italiani e stranieri, un parapiglia dove è anche difficile capire chi ha iniziato e come rischiava di finire: per fortuna l'epilogo non "segna" sul tabellone della violenza alcun ferito. Quasi disperati i tentativi di chi ha provato a riportare pace: la furia dei giovani - sicuramente per futili motivi - era fuori controllo. Qualcuno poteva davvero farsi male e, invece, fortunatamente sono usciti fuori dal locale per sparire nella notte con lividi e graffi.

Assomiglia, per certi versi, alla rissa tra ragazze ubriache ad Halloween: insulti, spintoni, sedie per duellare e telecamere puntate per catturare ogni espressione, ogni istante. Anche la mortificante caduta a terra, sotto i fumi dell'alcol, di una delle giovanissime coinvolte. Un po' come quella di Santo Stefano, dove sempre le sedie sono state utilizzate come armi. Un po' come tutte le altre, sia quelle finite sui cellulari azionati da uno dei presenti e poi lasciate correre lungo le chat della città, sia quelle a telefonini spenti, che si perdono - spesso - nella notte di una movida che si fa pericolosa, irruenta, allarmante. Dove tutti sanno, alcuni provano anche a fare, ma resta un'arma puntata contro se stessa. Un momento di divertimento per giovani provenienti da diverse province e tantissimi comuni del circondario, e un fuoco sotto la cenere pronto a divampare alla più piccola provocazione. Padrone indiscusso di questa generazione di millennials è l'alcol, ancor più della droga.