Sabato era stata presa di mira la parrocchia della Sacra Famiglia. L'altra notte è toccato a un negozio di articoli musicali. Non c'è pace, in queste settimane, nel quartiere Scalo. Il nuovo furto è stato denunciato, ieri mattina, dalla titolare di Musical Coggi. Ad agire un uomo armato di cesoie, lo stesso strumento utilizzato per l'assalto, poi sventato per la pronta reazione del sacerdote, alla chiesa.

Solo che, a differenza di sabato, l'uomo, intorno alle 6 dell'altra mattina, nonostante sia scattato l'allarme è riuscito a entrare. L'autore ha fatto più danni che altro, raccontano dal negozio, visto che alla fine ha portato via un po' di soldi trovati nel fondo cassa. Già una decina di giorni fa, con lo stesso sistema, si era verificato un altro tentativo di furto. Potrebbe essere lo stesso soggetto.

Saranno le indagini a cercare di dare un volto e un nome all'autore. Nel frattempo, da più di qualche esercente preso di mira dai ladri si leva il grido di protesta per una zona Scalo definita «abbandonata». Del resto, l'episodio più eclatante è quello della notte tra sabato e domenica alla parrocchia della Sacra Famiglia, presa di mira per la terza volta. Solo che il colpo non è andato a buon fine per la pronta reazione del prete don Gilberto che, con una mazza di scopa in mano, ha affrontato l'intruso e lo ha messo in fuga non prima di averlo disarmato delle cesoie poi consegnate ai carabinieri della vicina stazione Scalo. Il religioso si è poi fatto refertare in ospedale dove i medici gli hanno riconosciuto cinque giorni di prognosi. Nelle altre occasioni, invece, erano stati rubati i soldi delle offerte.

Nel corso degli ultimi tempi, però, sono state prese di mira anche altre attività allo Scalo tra cui un bar e una pasticceria. Per questo si chiedono più controlli, soprattutto nelle ore notturne. Sul furto in parrocchia era intervenuto anche il consigliere comunale Andrea Turriziani per esprimere solidarietà a don Gilberto.