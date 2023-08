Il Comune di Veroli sta per pubblicare due bandi di concorsi pubblici per l'assunzione di nuovo personale. I concorsi, i cui bandi saranno visibili sul portale reclutamento InPa, sono finalizzati alla ricerca di personale così distinto: due operai da assegnare all'ufficio tecnico comunale e di due istruttori amministrativi contabili, area degli istruttori. Sono, pertanto, previste ulteriori assunzioni con contratto a tempo indeterminato di quattro nuove figure professionali che andranno a ricoprire ruoli fondamentali per contribuire alla migliore e funzionale gestione dell'Ente comunale.

«L'amministrazione aveva programmato assunzioni di personale e questo obiettivo lo sta pienamente raggiungendo e completando» – dicono il sindaco, Simone Cretaro e l'assessore al personale, Alessandra Cretaro. «Quello di provvedere alle assunzioni di nuovo personale come fatto nelle ultime annualità, dopo venti anni circa, è stato un risultato importante, frutto di oculata programmazione e gestione finanziaria del nostro Ente. Solo con personale adeguato si possono determinare benefici in termini di servizi ai nostri cittadini. Ringraziamo tutta l'amministrazione e la struttura comunale per il contributo dato in questi anni su tale impegno e per il lavoro amministrativo portato avanti».

I requisiti di partecipazione per il concorso da operai sono inerenti il possesso della patente di guida categoria B, il possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado, ovvero titolo superiore, la conoscenza di base dell'informatica e la conoscenza elementare della lingua inglese. Per il concorso relativo all'assunzione di due unità amministrativo-contabile è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità quinquennale, la conoscenza dell'informatica e dell'uso dei personal computer e dell'applicazioni informatiche più diffuse, nonché la conoscenza di base della lingua inglese. Verrà data opportuna e puntuale informativa da parte del Comune sia attraverso il sito istituzionale all'indirizzo www.comune.veroli.fr.it, sia sui canali social e media.