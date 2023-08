La città di Isola del Liri piange per l'improvvisa scomparsa di Marcello Venafro, l'escursionista originario della città delle Cascate morto in alta quota dopo un malore. Il cinquantaduenne si trovava lungo il percorso Osvaldo Zandonella, sulla Spalla del Duranno a Perarolo di Cadore insieme ad un amico. Venafro era iscritto alla scuola di maratona di Vittorio Veneto e nel 2011 era arrivato primo alla Treviso Marathon e aveva corso anche la maratona di New York. La sua grande passione però erano le escursioni in montagna. L'uomo viveva da anni a Vittorio Veneto e, dal 2011, era dipendente della Tecnosystemi (azienda metalmeccanica con sede a San Giacomo di Veglia). Forte il dolore per i due fratelli che vivono da Isola del Liri, per l'amata moglie, il padre, la suocera e per la famiglia tutta.

I funerali domani alle 16 nella chiesa Parrocchiale di San Giacomo di Veglia. Non fiori per l'addio al cinquantaduenne, ma eventuali donazioni saranno devolute all'Aido, l'Associazione per la donazione di organi, tessuti e cellule. «L'amministrazione comunale è vicina a tutta la famiglia per il tragico evento che ha colpito Marcello Venafro» - ha detto il sindaco di Isola del Liri, Massimiliano Quadrini. Una morte improvvisa che ha visto riversare sui social tanti messaggi di cordoglio e di ricordo di un uomo dal cuore grande, sempre con il sorriso. Tra i commenti, anche dei compagni di scuola, si tratteggia un carattere buono, altruista e di sani principi, una persona che sapeva stare tra la gente, e rispettosa delle bellezze della natura che amava andare a scoprire in ogni angolo del mondo. Una morte che ha scosso due comunità: dove risiedeva, ma anche dove era nato.