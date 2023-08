Domani l'ultimo saluto a Jacopo Datti, il giovane vittima di un incidente stradale a Ferentino. Alle 17 di domani, mercoledì 9 agosto, nella cattedrale di San Giovanni e Paolo si celebreranno i funerali del ventunenne. Venerdì sera la tragedia in via Stazione. Jacopo faceva ritorno a casa, dopo il turno di lavoro alla "Froneri" di Ferentino. Ad attenderlo, come sempre, la sua cara mamma. Ma a casa non è mai arrivato.