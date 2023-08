Arrestato un venticinquenne per maltrattamenti in famiglia. La scorsa settimana gli agenti della squadra volante della questura di Frosinone sono intervenuti in un'abitazione del capoluogo, dopo che il padre del ragazzo aveva richiesto l'intervento della polizia. Il giovane aveva chiesto del denaro ai genitori, soldi che gli sarebbero serviti per acquistare droga, ma al rifiuto aveva iniziato a inveire contro di loro, minacciandoli di morte qualora non avessero provveduto a consegnargli il denaro. Poi ha anche tentato di strappare una catenina d'oro dal collo della madre, senza riuscirci.

Una violenta aggressione che per evitare il peggio ha costretto la madre, il padre e la sorella a fuggire in strada, dove hanno atteso l'arrivo dei poliziotti. Gli agenti dopo aver bloccato l'uomo e messo al sicuro le vittime, lo hanno arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia. Il giovane, purtroppo, non è nuovo ad episodi simili nei confronti dei propri familiari e, anche in considerazione di ciò, dopo l'arresto è stato trasferito in carcere su disposizione del pm di turno. Il Gip ha convalidato l'arresto e disposto la detenzione in carcere.