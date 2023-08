Controlli sul territorio. I carabinieri della compagnia di Alatri hanno incrementato i servizi di controllo straordinari nel centro abitato, con particolare attenzione ai luoghi di ritrovo della movida. I controlli, eseguiti in orario serale e notturno, hanno consentito di denunciare all'autorità giudiziaria un giovane che durante le verifiche, alle quali era stato sottoposto, ha inveito contro i militari utilizzando frasi minacciose e offensive. Segnalati anche due giovani di Torre Cajetani alla prefettura di Frosinone trovati in possesso di 1,5 grammi di hashish per uso personale. Inoltre, duranti i controlli alla circolazione stradale, un'auto è stata sequestrata, risultata priva di copertura assicurativa.

Complessivamente nel corso dei servizi sono stati controllati sessantatré veicoli, identificate settantasei persone ed elevate tre contravvenzioni per violazioni alle norme del codice della strada.